В США у более 200 детей с COVID-19 обнаружили новый синдром

Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.

Основываясь на предоставленных ими данных, телеканал подсчитал, что количество случаев возникновения синдрома среди детей в стране может достигать 220.

Отметим, что наибольшее число было зарегистрировано в Нью-Йорке, также более десятка было выявлено в Нью-Джерси и Мичигане.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отмечал, что случаи возникновения у детей синдрома воспалительного ответа наблюдаются в 17 штатах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в свою очередь заявлял, что только в его городе выявлено 100 таких случаев. Перед этим Куомо отмечал, что от синдрома, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.