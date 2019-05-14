В США у Bayer отсудили более $2 млрд по делу о вреде гербицида

Суд присяжных в Калифорнии обязал германский химический и фармацевтический концерн Bayer выплатить свыше 2 млрд. долларов США американской супружеской паре по делу о гербициде Roundup, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс"

По утверждению истцов, глифосат в составе средства для уничтожения сорняков производства американской компании Monsanto, которую Bayer приобрела в прошлом году, способствовал развитию у них онкологического заболевания. Обвинение также старалось убедить присяжных, что Monsanto манипулировала данными исследований, желая скрыть потенциальную опасность.

Это уже третий процесс из-за глифосата, который проигрывает Bayer.

Глифосат широко используется как средство борьбы с сорняками.