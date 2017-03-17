В США у агента Секретной службы украли ноутбук с данными по нацбезопасности

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Ноутбук, содержащий чертежи Trump Tower, детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера, а также другую информацию, касающуюся нацбезопасности, был украден из автомобиля агентства Секретной службы США в четверг в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщает телеканал ABC.

В секретной службе подтвердили факт кради ноутбука.

Власти США ведут поиски украденного устройства. Полиция надеется в оперативном порядке определить личность подозреваемого в краже при помощи записей видеонаблюдения, сообщили телеканалу источники.