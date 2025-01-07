В США до 10 тыс. рейсов отменили и задержали из-за снежного шторма

В Соединенных Штатах из-за сильнейшего зимнего шторма было отменено или задержано около свыше 9 тыс. рейсов.
Об этом
По данным сервиса отслеживания полетов FlightAware, к 17:45 по восточному (04:45 по бакинскому) времени более 6 900 рейсов в США были задержаны, еще 2 130 - отменены.
Стихия может установить рекорд за последние десять лет и охватила территорию от центральной части страны до восточного побережья.
Снегопад затронет даже районы с минимальным снежным покровом. В штатах Канзас и Миссури высота снежного покрова уже превышает 35 сантиметров, а в горах Юты зафиксированы случаи схода лавин.
Ранее сообщалось, что в результате непогоды в США погибли как минимум четыре человека.