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В США до 10 тыс. рейсов отменили и задержали из-за снежного шторма

В США до 10 тыс. рейсов отменили и задержали из-за снежного шторма В Соединенных Штатах из-за сильнейшего зимнего шторма было отменено или задержано около свыше 9 тыс. рейсов.
Другие страны
7 января 2025 г. 08:17
В США до 10 тыс. рейсов отменили и задержали из-за снежного шторма

В Соединенных Штатах из-за сильнейшего зимнего шторма было отменено или задержано около свыше 9 тыс. рейсов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

По данным сервиса отслеживания полетов FlightAware, к 17:45 по восточному (04:45 по бакинскому) времени более 6 900 рейсов в США были задержаны, еще 2 130 - отменены.

Стихия может установить рекорд за последние десять лет и охватила территорию от центральной части страны до восточного побережья.

Снегопад затронет даже районы с минимальным снежным покровом. В штатах Канзас и Миссури высота снежного покрова уже превышает 35 сантиметров, а в горах Юты зафиксированы случаи схода лавин.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в США погибли как минимум четыре человека.

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