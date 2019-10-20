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В США трое военных погибли во время учений

В США трое военных погибли во время учений

Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что трагедия произошла на полигоне в результате аварии бронированной машины Bradley, которая принимала участие в учениях 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии на базе Форт-Стюарт.

Смерть военных констатировали на месте, а пострадавших доставили в госпиталь.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

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