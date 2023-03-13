В США трое полицейских пострадали в драке с мужчиной

В США трое полицейских пострадали в схватке с мужчиной, который не хотел уходить из кофейни.

В США трое полицейских пострадали в схватке с мужчиной, который не хотел уходить из кофейни.

Как передает Report, об этом пишет Fox News.

Поводом для обращения в полицию стал посетитель, который отказывался покидать заведение. Офицеры попытались сопроводить его на выход, но тот дал отпор. В результате этого завязалась драка.

В ходе потасовки полицейские получили травмы, а один из патрульных сломал руку по вине мужчины. Кроме того, сообщается, что другой офицер потерял сознание от удара в голову. Несмотря на это, посетителя кофейни удалось задержать и доставить в участок.

Ему предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами на сотрудников полиции, нанесении увечий, сопротивлении аресту и хулиганстве.