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    В США три человека погибли при стрельбе у банка - ОБНОВЛЕНО - 2

    По меньшей мере пятеро получили ранения

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полиция заявила, что число жертв стрельбы у банка в городе Цинциннати, штат Огайо увеличилось до трех, нападавший был убит.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

    "Пять человек ранены, трое погибли. Подозреваемый убит", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    Сообщается, что инцидент произошел на улице Уолнат (Walnut Street). Первое сообщение о происшествии было получено в 9.10 по местному времени. Полиция сообщила, что занимается расследованием ситуации.

    *** 19:04

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, по меньшей мере пятеро получили ранения в результате стрельбы у банка в городе Цинциннати, штат Огайо (США).

    Как передает Report, об этом сообщает газета Cincinnati Enquirer.

    *** 18:09

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Цинциннати (штат Огайо) произошла стрельба.

    Как передает Report со ссылкой на CBS, инцидент произошел у банка.

    По предварительным данным, погибли 4 человека.

    На место происшествия прибыли полицейские. 

    Как сообщает ABC со ссылкой на полицию, подозреваемый стрелок задержан. 

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