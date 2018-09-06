В США три человека погибли при стрельбе у банка - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полиция заявила, что число жертв стрельбы у банка в городе Цинциннати, штат Огайо увеличилось до трех, нападавший был убит.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.
"Пять человек ранены, трое погибли. Подозреваемый убит", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Уолнат (Walnut Street). Первое сообщение о происшествии было получено в 9.10 по местному времени. Полиция сообщила, что занимается расследованием ситуации.
*** 19:04
Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли, по меньшей мере пятеро получили ранения в результате стрельбы у банка в городе Цинциннати, штат Огайо (США).
Как передает Report, об этом сообщает газета Cincinnati Enquirer.
*** 18:09
Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Цинциннати (штат Огайо) произошла стрельба.
Как передает Report со ссылкой на CBS, инцидент произошел у банка.
По предварительным данным, погибли 4 человека.
На место происшествия прибыли полицейские.
Как сообщает ABC со ссылкой на полицию, подозреваемый стрелок задержан.
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