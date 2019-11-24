В США три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом

По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом компании Amtrak в американском штате Флорида.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN.

Как отметила представитель офиса шерифа Тери Барбара, автомобиль пересекал пути и не затормозил при приближении поезда. Находившееся в автомобиле люди погибли.

Поезд следовал по маршруту Майами – Нью-Йорк. Никто из 200 пассажиров и персонала не пострадал, сообщили в компании.