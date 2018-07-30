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    В США три человека погибли при крушении небольшого самолета

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Три человека погибли утром в понедельник при крушении небольшого двухмоторного самолета в американском штате Мэн на границе с Канадой.

    Как передает Report, об этом сообщает CBC со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США.

    Инцидент произошел примерно в 11.00 по местному времени. Самолет направлялся из канадского города Пемброк в провинцию Остров Принца Эдуарда. Маршрут проходил через территорию США.

    По данному факту начато расследование. Причины авиакатастрофы выясняются.

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