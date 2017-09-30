 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США три человека погибли после того, как фургон врезался в медведя

    Еще несколько человек, находившихся в фургоне, пострадали и были доставлены в больницу

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли, несколько пострадали после того, как фургон врезался в медведя на шоссе в штате Колорадо в центральной части США.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC, в результате аварии три человека погибли, двое из них дети.

    Еще несколько человек, находившихся в фургоне, пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства столкновения не уточняются.

    Как сообщается, на данный момент движение на дороге восстановлено, полиция проводит расследование инцидента.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi