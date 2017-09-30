В США три человека погибли после того, как фургон врезался в медведя

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли, несколько пострадали после того, как фургон врезался в медведя на шоссе в штате Колорадо в центральной части США.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC, в результате аварии три человека погибли, двое из них дети.

Еще несколько человек, находившихся в фургоне, пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства столкновения не уточняются.

Как сообщается, на данный момент движение на дороге восстановлено, полиция проводит расследование инцидента.