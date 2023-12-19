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В США три человека погибли из-за бури на северо-востоке страны

В США три человека погибли из-за бури на северо-востоке страны По меньшей мере три человека погибли из-за сильной бури на северо-востоке США в понедельник вечером.
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19 декабря 2023 г. 17:35
В США три человека погибли из-за бури на северо-востоке страны

По меньшей мере три человека погибли из-за сильной бури на северо-востоке США.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, более 600 тыс. человек остались без электричества. В регионе наблюдались сильный ветер, дожди и наводнения. По данным метеорологической службы, в некоторых районах выпало до 15 см осадков.

Предупреждение о наводнении распространили власти Нью-Йорка. Жителям города рекомендовано избегать поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

В аэропортах региона отменены более 500 авиарейсов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də fırtına nəticəsində ölənlər var
Версия на английском языке Northeast storm in US leaves at least 3 killed, over 600,000 without power

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