В США третий министр покидает свой пост после известных событий

И. о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил о своем решении уйти в отставку.

И. о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф заявил о своем решении уйти в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News .

По данным СМИ, соответствующее письмо Вулф разослал коллегам. Согласно нему, и. о. главы ведомства намерен покинуть пост.

Телеканал добавляет, что Вулф станет третьим министром, который покидает свой пост после событий прошлой недели. Ранее об отставке объявляли министр образования Бетси Девос и глава минтранспорта Элейн Чао.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.