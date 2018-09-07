В США тренера по гимнастике арестовали за сексуальное насилие над детьми

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Экс-тренер Федерации гимнастики США Дебби Ван Хорн была арестована в аэропорту Хьюстона по обвинению в сексуальном насилии над ребёнком, сообщает CNN.

Как передает Report, Ван Хорн была арестована по прибытии из Китая. Её задержали сотрудники Министерства внутренней безопасности США по ордеру, выданному ранее. Заочные объявления женщине были предъявлены в июне. Как ожидается, 24 сентября Ван Хорн появится в суде. За её освобождение назначен залог в размере $20 тысяч.

Женщина работала с Ларри Нассаром, который был врачом сборной США по гимнастике. В суде против него выступили 156 женщин, и в итоге экс-медика приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальное насилие и распространение детской порнографии.

Также СМИ сообщали, что за последние 20 лет в Штатах было отмечено 368 случаев сексуальных преступлений, жертвами которых стали гимнасты.