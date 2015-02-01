​В США трехлетний ребенок выстрелил в своих родителей

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В США трехлетний ребенок ранил одним выстрелом из пистолета своих обоих родителей.

Как передает Report, инцидент произошел в мотеле в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Ребенок достал пистолет из сумочки матери. Насколько известно, он пытался достать айпод.

Пуля поразила отца ребенка в ягодицу, а затем, выйдя из его тела, ранила в руку его мать, находящуюся на восьмом месяце беременности.

Жизни обоих родителей ничего не угрожает.

Двухлетняя сестра мальчика, которая находилась в той же комнате, не пострадала.