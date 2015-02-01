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    ​В США трехлетний ребенок выстрелил в своих родителей

    Пуля поразила отца ребенка в ягодицу, а затем, ранила в руку его мать

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В США трехлетний ребенок ранил одним выстрелом из пистолета своих обоих родителей.

    Как передает Report, инцидент произошел в мотеле в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико.

    Ребенок достал пистолет из сумочки матери. Насколько известно, он пытался достать айпод.

    Пуля поразила отца ребенка в ягодицу, а затем, выйдя из его тела, ранила в руку его мать, находящуюся на восьмом месяце беременности.

    Жизни обоих родителей ничего не угрожает.

    Двухлетняя сестра мальчика, которая находилась в той же комнате, не пострадала.

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