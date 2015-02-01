​В США трехлетний ребенок выстрелил в своих родителей

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В США трехлетний ребенок ранил одним выстрелом из пистолета своих обоих родителей.
Как передает Report, инцидент произошел в мотеле в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Ребенок достал пистолет из сумочки матери. Насколько известно, он пытался достать айпод.
Пуля поразила отца ребенка в ягодицу, а затем, выйдя из его тела, ранила в руку его мать, находящуюся на восьмом месяце беременности.
Жизни обоих родителей ничего не угрожает.
Двухлетняя сестра мальчика, которая находилась в той же комнате, не пострадала.
News DepartmentАвтор новости
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