В США суд запретил расширять центр содержания нелегалов "Аллигатор Алькатрас"

Федеральный суд в Майами распорядился заморозить планы по расширению центра содержания нелегалов "Аллигатор Алькатрас" (Alligator Alcatraz) во Флориде.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Такое решение судья Кэтлин Уильямс мотивировала тем, что власти оборудовав центр, не изучили, не окажет ли работа такого объекта пагубное влияние на окружающую среду. Вердикт не является окончательным: стороны продолжат отстаивать свои позиции в судах.

Согласно вердикту Уильямс, центр пока может продолжать работу, однако его запрещается расширять, как по площади, так и с точки зрения новой инфраструктуры. Также запрещено заселять в него новых нелегальных мигрантов.

В течение 60 дней администрации объекта предписано демонтировать все генераторы, газовое оборудование, канализацию, систему освещения.

Как отмечают NBC News, неясно, как центр может продолжать работать, если демонтировать все это оборудование.

Защитники экологии приветствовали постановление суда. По их мнению, центр наносит ущерб экосистеме. Местность на 96% состоит из водно-болотных угодий, где, в частности, обитает флоридская пума, которая находится на грани полного исчезновения.

Центр содержания, состоящий из трейлеров и палаток, расположен на взлетно-посадочной полосе посреди природного комплекса Эверглейдс. Ранее тут действовал военный аэродром, позже объект стали использовать для проведения учений. Центр может разместить до 3 тысяч нелегальных мигрантов. В настоящее время в нем находятся около 700 человек.