В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, федеральный судья выдал временное запретительное постановление на выполнение президентского указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Как отмечается, судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Иск, направленный на отмену положений исполнительных указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, подала ранее в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон.

Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные указы неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота.