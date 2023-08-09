В США суд оштрафовал X за помехи при расследовании дела Трампа

Суд в США оштрафовал социальную сеть Х (ранее Twitter - ред.) из-за промедления и препятствования расследованию дела экс-президента Дональда Трампа.
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Напомним, специальный прокурор США, расследующий действия Дональда Трампа, получил ордер на обыск учетной записи бывшего президента в Twitter в январе. Но, согласно заключению апелляционного суда США, социальная сеть отложила его выполнение.
Апелляционный суд США в округе Колумбия подтвердил решение федерального судьи о признании действий Twitter неуважительными. Соцсеть оштрафовали на 350 млн долларов.