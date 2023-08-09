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В США суд оштрафовал X за помехи при расследовании дела Трампа

В США суд оштрафовал X за помехи при расследовании дела Трампа Суд в США оштрафовал социальную сеть Twitter из-за промедления и препятствования с расследованием дела экс-президента Дональда Трампа.
Другие страны
9 августа 2023 г. 22:56
В США суд оштрафовал X за помехи при расследовании дела Трампа

Суд в США оштрафовал социальную сеть Х (ранее Twitter - ред.) из-за промедления и препятствования расследованию дела экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Апелляционный суд США по округу Колумбия.

Напомним, специальный прокурор США, расследующий действия Дональда Трампа, получил ордер на обыск учетной записи бывшего президента в Twitter в январе. Но, согласно заключению апелляционного суда США, социальная сеть отложила его выполнение.

Апелляционный суд США в округе Колумбия подтвердил решение федерального судьи о признании действий Twitter неуважительными. Соцсеть оштрафовали на 350 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də məhkəmə Trampın işinin araşdırılmasına müdaxiləyə görə "X"i cərimələyib

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