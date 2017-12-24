В США суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Суд американского Сиэттла частично отменил указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну беженцам из ряда стран.

Как передает Report, об этом сoобщает Associated Press.

В постановлении судьи Джеймс Робарта говорится, что исключение составляют беженцы, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, находящимися в США.

Истцами в процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей.

В начале декабря суд разрешил применение миграционного указа Трампа в отношении граждан шести стран.