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    В США суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Суд американского Сиэттла частично отменил указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну беженцам из ряда стран.

    Как передает Report, об этом сoобщает Associated Press.

    В постановлении судьи Джеймс Робарта говорится, что исключение составляют беженцы, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, находящимися в США.

    Истцами в процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей.

    В начале декабря суд разрешил применение миграционного указа Трампа в отношении граждан шести стран.

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