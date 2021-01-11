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В США стрелок застрелил нескольких человек

В США стрелок застрелил нескольких человек Вооруженный мужчина убил трех человек и ранил еще четверых в ходе перестрелки в американском городе Чикаго (штат Иллинойс)
Другие страны
11 января 2021 г. 02:33
В США стрелок застрелил нескольких человек

Вооруженный мужчина убил трех человек и ранил еще четверых в ходе перестрелки в американском городе Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, об этом сообщает газета Chicago Tribune.

Сообщается, что серию перестрелок устроил 32-летний суперинтендант чикагской полиции Джейсон Найтингейл.

Первые случаи стрельбы произошли в Южном Чикаго, затем произошла перестрелка с полицейскими в Северном Чикаго.

В результате стрельбы погибли три человека, еще четверо получили ранения. Сам подозреваемый был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы подозреваемого пока не известны.

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