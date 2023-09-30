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В США спустя 27 лет задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

В США спустя 27 лет задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура Прокуратура Лас-Вегаса предъявила обвинения в убийстве рэпера Тупака Шакура Дуэйну Киту Дэвису, он арестован.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 02:49
В США спустя 27 лет задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

Прокуратура Лас-Вегаса предъявила обвинения в убийстве рэпера Тупака Шакура Дуэйну Киту Дэвису, он арестован.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Убийство Тупака Шакура произошло 27 лет назад в Лас-Вегасе. 7 сентября 1996 года машину, в которой находился рэпер, расстреляли из остановившегося рядом автомобиля. Личность убийцы осталась неизвестной. Однако Дэвис, которого допрашивали в качестве свидетеля, неоднократно сам заявлял, что был в автомобиле, откуда велась стрельба.

Дэвис был одним из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в 1996 году. В своих мемуарах, опубликованных в 2019 году, он настаивал, что конфликт спровоцировал рэпер, якобы напавший на его племянника. Именно этого племянника - Орландо Андерсона - полиция ранее подозревала в убийстве Шакура, однако он сам погиб в перестрелке в 1998 году, когда расследование еще не было окончено.

На данный момент источники не сообщают, что привело к активизации расследования и выдвижению обвинений в убийстве. В июле в доме Дэвиса прошел обыск, была изъята различная электроника.

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