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В США спишут штурмовики A-10 и сохранят истребители F-22

В США спишут штурмовики A-10 и сохранят истребители F-22 Законопроект по оборонному бюджету США на 2023 финансовый год предполагает списание несколько штурмовиков A-10, и позволяет Минобороны страны сохранить истребители пятого поколения F-22.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 06:39
В США спишут штурмовики A-10 и сохранят истребители F-22

Законопроект по оборонному бюджету США на 2023 финансовый год предполагает списание несколько штурмовиков A-10, и позволяет Минобороны страны сохранить истребители пятого поколения F-22.

Как передает Report, об этом сообщает издание Breaking Defense.

Отмечается, что списанию подвергнется 21 штурмовик, приписанный к авиабазе Форт-Уэйн в Индиане, которая вместо них получит истребители четвертого поколения F-16 новой модификации.

Кроме того, Палата представителей запретила Пентагону законсервировать 33 устаревающих самолета F-22 Raptor версии Block 20. Ожидается, что ее решение должен поддержать Сенат. Между тем, в Пентагоне уверены, что эти истребители уже небоеспособны и будут в течение ближайших восьми лет обходиться Минобороны слишком дорого (1,8 миллиарда долларов).

С другой стороны, законопроект дает Пентагону возможность сократить парк боевых самолетов с 1970 до 1800 единиц, позволяя, в частности, отказаться от устаревающих 26 истребителей F-16 и 67 самолетов F-15.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США на заседании в четверг одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере 858 млрд долларов.

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