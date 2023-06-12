В США создали мощный двигатель для электролета

Инженеры США создали мощный электродвигатель для авиации.

Инженеры США создали мощный электродвигатель для авиации.

Как передает Report, об этом сообщает Массачусетский технологический институт.

Авиация является крупным источником антропогенных выбросов углекислого газа, который способствует глобальному потеплению. Кроме того, цена топлива составляет большую долю от стоимости билета, а реактивные двигатели отличаются высокой шумностью.

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) смогли создать электродвигатель мощностью 1 мегаватт, пригодный для размещения на самолете. Для сравнения, мощность типичного двигателя электролета измеряется сотнями киловатт. Чем больше самолет, тем более мощный двигатель ему нужен, а размещение набора слабых двигателей увеличивает вес аппарата и усложняет его конструкцию.

Основная сложность заключалась в повышении мощности двигателя при минимизации габаритов и веса. "Это сложная разработка с точки зрения совместной оптимизации отдельных компонентов и обеспечения их совместимости друг с другом при максимальном повышении общей производительности. Для этого нам нужно раздвинуть границы известного в области материалов, производства, управления температурным режимом и роторной динамики, а также силовой электроники", - рассказывают авторы. Отдельной задачей была настройка теплообмена внутри двигателя, чтобы детали не перегревались и охлаждались набегающим потоком воздуха.

Поскольку развитие аккумуляторов отстает от темпов миниатюризации электродвигателей, вероятно, что новый мотор будет использоваться в гибридной схеме и работать от электрогенератора двигателя внутреннего сгорания. В этом случае расход топлива на единицу пути оказывается более низким.