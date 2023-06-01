В США создали коллегию по делам незаконно удерживаемых за рубежом американцев

В США появилась неправительственная коллегия, которая займется поиском решения проблемы роста числа американцев, которых власти США считают "незаконно удерживаемыми" за рубежом.

В США появилась неправительственная коллегия, которая займется поиском решения проблемы роста числа американцев, которых власти страны считают "незаконно удерживаемыми" за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Коллегия под управлением Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS) рассмотрит возможности укрепления американской политики на этом направлении и предложит властям стратегии для предотвращения роста числа задержанных граждан США за рубежом.

Согласно статистике CSIS, число американцев, признанных властями США незаконно удерживаемыми за рубежом, за последнее десятилетие увеличилось на 580%, а средний срок их пребывания в заключении вырос на 60% и составил около четырех лет.