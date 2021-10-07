В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая

Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая.

Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления.

"Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - приводятся в релизе слова Бернса.

Также Бернс сказал и об "угрозах" для США со стороны других стран.

"ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, включая агрессивную Россию, провоцирующую Северную Корею и враждебный Иран, а также борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении управления.