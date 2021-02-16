В США создадут комиссию по расследованию событий в день штурма Капитолия

Палата представителей конгресса США создаст независимую комиссию по расследованию событий и причин в день штурма протестующими Капитолия.

Палата представителей конгресса США создаст независимую комиссию по расследованию событий и причин в день штурма протестующими Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявила во вторник спикер верхней палаты Нэнси Пелоси.

"Для обеспечения нашей безопасности нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу комиссии 9/11, чтобы "расследовать и сообщить о фактах и причинах, относящихся к внутренней террористической атаке на комплекс Капитолия Соединенных Штатов 6 января 2021 года и относящихся к вмешательству в мирную передачу власти", - говорится в заявлении на ее сайте.

В частности, расследование рассмотрит обстоятельства, связанные с готовностью и реагированием полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровня, а также уровня штатов на события того дня, сказано в документе.

Пелоси также заявила об очевидной необходимости выделения дополнительного финансирования на обеспечение безопасности членов конгресса и Капитолия.