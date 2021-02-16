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В США создадут комиссию по расследованию событий в день штурма Капитолия

В США создадут комиссию по расследованию событий в день штурма Капитолия Палата представителей конгресса США создаст независимую комиссию по расследованию событий и причин в день штурма протестующими Капитолия.
Другие страны
16 февраля 2021 г. 04:53
В США создадут комиссию по расследованию событий в день штурма Капитолия

Палата представителей конгресса США создаст независимую комиссию по расследованию событий и причин в день штурма протестующими Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила во вторник спикер верхней палаты Нэнси Пелоси.

"Для обеспечения нашей безопасности нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу комиссии 9/11, чтобы "расследовать и сообщить о фактах и причинах, относящихся к внутренней террористической атаке на комплекс Капитолия Соединенных Штатов 6 января 2021 года и относящихся к вмешательству в мирную передачу власти", - говорится в заявлении на ее сайте.

В частности, расследование рассмотрит обстоятельства, связанные с готовностью и реагированием полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровня, а также уровня штатов на события того дня, сказано в документе.

Пелоси также заявила об очевидной необходимости выделения дополнительного финансирования на обеспечение безопасности членов конгресса и Капитолия.

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