В США сотруднику службы безопасности Госдепа предъявили обвинение за штурм Капитолия

Сотрудник службы безопасности Госдепартамента США Кевин Майкл Альструп арестован в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

Сотрудник службы безопасности Госдепартамента США Кевин Майкл Альструп арестован в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, согласно документам, он обвиняется во входе и пребывании в здании или зоне ограниченного доступа, хулиганстве и деструктивном поведении, а также в проведении пикета у здания Капитолия.

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более чем 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.