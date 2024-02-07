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В США сотруднику службы безопасности Госдепа предъявили обвинение за штурм Капитолия  

В США сотруднику службы безопасности Госдепа предъявили обвинение за штурм Капитолия   Сотрудник службы безопасности Госдепартамента США Кевин Майкл Альструп арестован в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 06:43
В США сотруднику службы безопасности Госдепа предъявили обвинение за штурм Капитолия  

Сотрудник службы безопасности Госдепартамента США Кевин Майкл Альструп арестован в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, согласно документам, он обвиняется во входе и пребывании в здании или зоне ограниченного доступа, хулиганстве и деструктивном поведении, а также в проведении пикета у здания Капитолия.

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более чем 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamentinin təhlükəsizlik zabiti Kapitola hücumla bağlı həbs olunub

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