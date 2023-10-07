В США сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей проведут забастовку

Сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens уйдут на забастовку с 9 по 11 октября.

Сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens уйдут на забастовку с 9 по 11 октября.

Как передает Report , об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из организаторов забастовки.

Согласно информации телеканала, в забастовке примут участие фармацевты, лаборанты и вспомогательный персонал аптечной сети. Некоторые планируют принять участие в забастовке только в течение одного дня, другие намерены бастовать три дня.

Заинтересованность в участии в забастовке выразили сотрудники более 500 аптек.

Отмечается, что поводом для проведения забастовки стали тяжелые условия труда, сокращение часов обучения новых лаборантов, а также "обременительные" ожидания, касающиеся вакцинации и выписки препаратов.