В США сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей проведут забастовку

Сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens уйдут на забастовку с 9 по 11 октября.
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Согласно информации телеканала, в забастовке примут участие фармацевты, лаборанты и вспомогательный персонал аптечной сети. Некоторые планируют принять участие в забастовке только в течение одного дня, другие намерены бастовать три дня.
Заинтересованность в участии в забастовке выразили сотрудники более 500 аптек.
Отмечается, что поводом для проведения забастовки стали тяжелые условия труда, сокращение часов обучения новых лаборантов, а также "обременительные" ожидания, касающиеся вакцинации и выписки препаратов.