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В США сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей проведут забастовку

В США сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей проведут забастовку Сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens уйдут на забастовку с 9 по 11 октября.
Другие страны
7 октября 2023 г. 08:19
В США сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей проведут забастовку

Сотрудники одной из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens уйдут на забастовку с 9 по 11 октября.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из организаторов забастовки.

Согласно информации телеканала, в забастовке примут участие фармацевты, лаборанты и вспомогательный персонал аптечной сети. Некоторые планируют принять участие в забастовке только в течение одного дня, другие намерены бастовать три дня.

Заинтересованность в участии в забастовке выразили сотрудники более 500 аптек.

Отмечается, что поводом для проведения забастовки стали тяжелые условия труда, сокращение часов обучения новых лаборантов, а также "обременительные" ожидания, касающиеся вакцинации и выписки препаратов.

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