​В США состоялся первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Ракета Falcon Heavy стартовала во Флориде в первый коммерческий рейс со спутником Arabsat 6A.

Об этом передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) дан в пятницу. Ракета выводит на орбиту коммуникационный спутник Arabsat 6A для Саудовской Аравии. Спутник предназначен для передачи телевизионных и телефонных сигналов и интернета на территории Ближнего Востока, Африки и Европы.

Для Falcon Heavy это первый коммерческий старт и второй запуск в ее истории. Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале прошлого года.

Самая мощная из всех существующих в мире ракет, она в три раза мощнее Falcon 9. Каждая из трех блоков первых ступеней Falcon Heavy оснащена девятью двигателями Merlin 1D. В ходе запуска SpaceX планирует осуществить посадку двух боковых и центральной разгонной ступени ракеты-носителя.

Через 7 минут после старта SpaceX осуществила успешную посадку двух боковых блоков первой ступени на площадку неподалеку от места старта. Блоки первой ступени совершили вертикальное приземление практически синхронно. Еще через две минуты посадку на плавучую баржу в Атлантике совершил центральный блок. "Впервые нам удалось посадить все три блока первой ступени", - сообщила ведущая трансляции под ликование сотрудников компании.

Основная миссия по запуску спутника проходит в штатном режиме, через 9 минут после старта несущая его ракета вышла на орбиту.