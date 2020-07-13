В США состоится первая за 17 лет казнь федерального заключенного

Первая за 17 лет казнь федерального заключенного состоится в США в понедельник, если суд не примет в последний момент решение ее приостановить.

Первая за 17 лет казнь федерального заключенного состоится в США в понедельник, если суд не примет в последний момент решение ее приостановить.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, шаг имеет в основном символическое значение — смертной казни ждут лишь 60 федеральных заключенных. Подавляющее большинство казней проводят отдельные штаты.

Год назад генпрокурор Уильям Барр сообщил, что федеральные власти возобновят казни преступников, поскольку чувствуют свое обязательство утешить семьи жертв. Однако родственники жертв Дэниела Льюиса Ли, который должен умереть в понедельник в городе Терр-Хоут в Индиане, обратились к суду с просьбой приостановить казнь. По их словам, казнь Ли лишь усугубит их горе.

Около 1 тысячи религиозных лидеров подписали петицию к генпрокурору с просьбой приостановить казни. По их словам, в стране и так немало проблем. "Наша страна борется с пандемией COVID-19, с экономическим кризисом, системным расизмом в уголовном судопроизводстве, так что нам нужно сосредоточиться на защите и сохранении жизни, а не на осуществлении казней", - пишут они.

Отметим, что Ли, который является членом расистской группировки, жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни.