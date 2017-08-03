В США сошел с рельс товарный поезд с грузом нефтепродуктов

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Баку. 3 август. REPORT.AZ/ Поезд сошел с рельсов на юго-западе Пенсильвании. Вагоны влетели в здания, стоявшие недалеко от железнодорожных путей — после чего вспыхнул пожар. Товарный состав по предварительным данным перевозил жидкий битум, сжиженный углеводородный газ, а также расплавленную серу — именно ее утечка и привела к возгоранию. В общей сложности с рельсов сошло 32 вагона из 178. Спасатели эвакуировали местных жителей в радиусе полутора километров от места аварии.