В США сообщили об уничтожении катеров хуситов в Красном море

Вооруженные силы США уничтожили в Красном море два патрульных катера и беспилотный надводный аппарат йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Вооруженные силы США уничтожили в Красном море два патрульных катера и беспилотный надводный аппарат йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Силы CENTCOM успешно уничтожили один беспилотный надводный аппарат и два патрульных катера хуситов в Красном море", - говорится в сообщении.

Командование также сообщило об уничтожении контролируемого хуситами датчика ПВО в районе Йемена и одного БПЛА, запущенного с йеменской территории, над Красным морем. ВС США утверждают, что эти системы представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе.

Ранее хуситы критически повредили в Красном море греческое судно, следовавшее из РФ. В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. О наличии пострадавших не сообщалось. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что судно получило серьезные повреждения и может затонуть.