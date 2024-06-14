В США сообщили об уничтожении катеров хуситов в Красном море

Вооруженные силы США уничтожили в Красном море два патрульных катера и беспилотный надводный аппарат йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
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"Силы CENTCOM успешно уничтожили один беспилотный надводный аппарат и два патрульных катера хуситов в Красном море", - говорится в сообщении.
Командование также сообщило об уничтожении контролируемого хуситами датчика ПВО в районе Йемена и одного БПЛА, запущенного с йеменской территории, над Красным морем. ВС США утверждают, что эти системы представляли непосредственную угрозу для американских, коалиционных и торговых судов в регионе.
Ранее хуситы критически повредили в Красном море греческое судно, следовавшее из РФ. В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. О наличии пострадавших не сообщалось. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что судно получило серьезные повреждения и может затонуть.