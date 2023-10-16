О нас

В США сообщили об отправке американских военных в Израиль

В США сообщили об отправке американских военных в Израиль США отобрали около двух тысяч военных, чтобы направить их в Израиль.
Другие страны
16 октября 2023 г. 23:09
В США сообщили об отправке американских военных в Израиль

США отобрали около двух тысяч военных, чтобы направить их в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей минобороны государства.

По информации издания, американские военные не будут участвовать в боевых действиях, им поручены такие задачи, как "консультирование" и "медицинская поддержка". Отмечается, что они состоят из представителей всей армии Соединенных Штатов.

Также сообщается, что сейчас войска находятся как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi