В США сообщили об отправке американских военных в Израиль

США отобрали около двух тысяч военных, чтобы направить их в Израиль.

США отобрали около двух тысяч военных, чтобы направить их в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей минобороны государства.

По информации издания, американские военные не будут участвовать в боевых действиях, им поручены такие задачи, как "консультирование" и "медицинская поддержка". Отмечается, что они состоят из представителей всей армии Соединенных Штатов.

Также сообщается, что сейчас войска находятся как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе.