В США сообщили о завершении передачи Украине пакета военной помощи на $350 млн

Администрация США завершила передачу пакета военной помощи Киеву на 350 млн долларов США, почти полностью был отправлен пакет помощи на 200 млн долларов США.

Администрация США завершила передачу пакета военной помощи Киеву на 350 млн долларов США, почти полностью был отправлен пакет помощи на 200 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

Его попросили прокомментировать критику со стороны украинских законодателей в связи с затягиванием поставок. "Нет, мы не согласны с тем, что они затягиваются. Совсем наоборот. Мы завершили передачу (пакета военной помощи в) 350 млн долларов США, которую утвердил президент (США Джо) Байден месяц или около того назад. И это было сделано за рекордные три недели или около того, и это беспрецедентно. Что касается (помощи в) 200 млн долларов США, которую он утвердил вскоре после этого, то ее доставка почти завершена на данный момент. Я думаю, что, возможно, осталась одна партия или около того ", - отметил Кирби. Говоря об американской военной помощи на 800 млн долларов США, пресс-секретарь подчеркнул, что она уже начала прибывать в Украину.

Пентагон утверждает, что не дает рекомендации украинским военным, но предоставляет сведения, которые могут быть им полезны.

"У нас нет инструкторов на Украине. На тактическом уровне мы не предоставляем советы или помощь..., но, как мы говорили, в той степени, в которой мы можем предоставлять украинцам информацию, которая могла бы быть полезной для них..., мы делаем это", - сказал он.