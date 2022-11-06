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В США сообщили о снижении своей способности силой сдерживать противников

В США сообщили о снижении своей способности силой сдерживать противников Конфликт в Украине продемонстрировал, что способность США военной силой сдерживать соперников на мировой арене снижается.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 08:10
В США сообщили о снижении своей способности силой сдерживать противников

Конфликт в Украине продемонстрировал, что способность США военной силой сдерживать соперников на мировой арене снижается.

Как передает Report, такое мнение выразил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

"Конфликт в Украине, который происходит сейчас, - это только разминка. Большой конфликт только приближается. И пройдет не так много времени, прежде чем мы пройдем такую проверку, какой не было давно", - сказал он.

"Если оценивать наши возможности сдерживать Китай, я бы сказал, что корабль тонет", - продолжал глава СТРАТКОМ ВС США. "Он тонет медленно, но тонет, поскольку они (Китай - ред.) размещают свои силы быстрее, чем это делаем мы. По мере того как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры. У нас их будет просто слишком мало", - пояснил адмирал.

"Мы знали, как действовать быстро, но разучились делать это", - добавил Ричард.

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