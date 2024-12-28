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В США сообщили о рекордном росте числа бездомных в стране

В США сообщили о рекордном росте числа бездомных в стране Число бездомных в Соединенных Штатах возросло до самого высокого уровня за всю историю наблюдений.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 02:19
В США сообщили о рекордном росте числа бездомных в стране

Число бездомных в Соединенных Штатах возросло до самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство жилищного строительства и городского развития США.

Как указывается в докладе ведомства, в январе 2024 года 771 480 человек в стране оказались бездомными на одну ночь, что на 18% больше в годовом выражении. Для сравнения в январе 2023 года число людей в США, не имеющих жилья и вынужденных жить на улице, в приютах, временных убежищах или в машине, превысило 650 тыс.

В документе также отмечается, что в 2024 году число бездомных в семьях с детьми выросло на 39%, до 259 473.

В публикации говорится, что рост числа бездомных обусловлен такими факторами, как нехватка доступного жилья, инфляция, а также стагнация роста заработной платы. Кроме того, негативное влияние на ситуацию оказали кризис в области здравоохранения и стихийные бедствия.

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