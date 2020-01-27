В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом

В США зафиксировано пять случаев заболевания новым типом коронавируса из Китая.

Как передает Report, oб этом сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

“Пять случаев заболевания у прибывших из Ухани были подтверждены в четырёх штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон)”, - говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что сотрудники центра внимательно следят за ситуацией со вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.

Количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80 человек, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек.