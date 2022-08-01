В США сообщили о передаче Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн

Власти США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов США, он будет в себя включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц.

Власти США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов США, он будет в себя включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Как он отметил, ранее в этот же день официальные лица США побеседовали с украинскими коллегами, чтобы "проинформировать их о новом пакте военной помощи на $550 млн, предоставление которого администрация Байдена одобрит сегодня". По словам Кирби, в указанный пакет войдут "дополнительные боеприпасы для... РСЗО HIMARS, а также "боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок".