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В США сообщили о передаче Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн

В США сообщили о передаче Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн Власти США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов США, он будет в себя включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц.
Другие страны
1 августа 2022 г. 22:17
В США сообщили о передаче Украине очередного пакета военной помощи на $550 млн

Власти США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 550 млн долларов США, он будет в себя включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Как он отметил, ранее в этот же день официальные лица США побеседовали с украинскими коллегами, чтобы "проинформировать их о новом пакте военной помощи на $550 млн, предоставление которого администрация Байдена одобрит сегодня". По словам Кирби, в указанный пакет войдут "дополнительные боеприпасы для... РСЗО HIMARS, а также "боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок".

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