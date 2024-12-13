CBS: Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне

Как передает Report , об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

На мероприятии, запланированном на 20 января, ожидается участие посла Китая в США и его супруги, что соответствует обычной практике, уточняет телеканал. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

Сообщается, что приглашение, поступившее вне официальных дипломатических каналов, стало неожиданностью для китайских чиновников, которые привыкли к строгому протоколу и сложным отношениям между США и Китаем.