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CBS: Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

CBS: Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне
Другие страны
13 декабря 2024 г. 05:39
CBS: Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне

Как передает Report, об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.

На мероприятии, запланированном на 20 января, ожидается участие посла Китая в США и его супруги, что соответствует обычной практике, уточняет телеканал. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

Сообщается, что приглашение, поступившее вне официальных дипломатических каналов, стало неожиданностью для китайских чиновников, которые привыкли к строгому протоколу и сложным отношениям между США и Китаем.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Çin liderinin Trampın andiçmə mərasimində iştirakı gözlənilmir

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