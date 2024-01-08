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В США согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн

В США согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе достигли соглашения по вопросу финансирования работы федерального правительства в 2024 году.
Другие страны
8 января 2024 г. 03:12
В США согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе достигли соглашения по вопросу финансирования работы федерального правительства в 2024 году.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Двухпартийный проект финансирования, который согласовали лидеры в Конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты", - отметил Байден. По его словам, предусмотренный проектом финансирования бюджет отвечает требованиям Белого дома.

Агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона (республиканец, от штата Луизиана) отмечает, что общий бюджет правительства США на 2024 год составит $1,6 трлн. Из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере, $704 млрд - на прочие расходы.

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