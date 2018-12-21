Палата представителей США согласилась выделить $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США приняла в четверг проект резолюции об очередном временном продлении работы федерального правительства до 8 февраля 2019 года, включив туда расходы в размере $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа страны.

Теперь законопроект должен поступить на рассмотрение Сената Конгресса США, который ранее также принял аналогичный законопроект, но без включения туда расходов на стену. Если выдвинутая Палатой представителей версия инициативы пройдет в Сенате, она будет направлена на подпись президенту США Дональду Трампу. Однако, как заявил ранее лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер, у демократов достаточно голосов, чтобы заблокировать в Сенате любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены.

На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался уже 1 октября.