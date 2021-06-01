В США собрались казнить людей с помощью газа, который использовался в Освенциме

В американском штате Аризона приговоренных к смертной казни собираются лишать жизни с помощью газа “Циклон Б”, который использовался нацистами для массового уничтожения людей в лагерях смерти

В американском штате Аризона приговоренных к смертной казни собираются лишать жизни с помощью газа “Циклон Б”, который использовался нацистами для массового уничтожения людей в лагерях смерти.

Как передает Report, британская газета The Guardian получила подтверждения того, что департамент исправительных учреждений Аризоны потратил 2000 долларов на закупку химикатов для производства этого смертоносного газа. Для его применения тюремное руководство уже реконструировало газовую камеру, построенную в 1949 году.

Сообщается, что 119 преступников в Аризоне ожидают смертной казни.

“Циклон Б” был создан в Германии в 1920-х годах. Этот газ известен прежде всего использованием для массового уничтожения людей в газовых камерах лагерей смерти во время Второй мировой войны. Приблизительно 1,1 миллиона человек были убиты нацистами с помощью этого газа, в основном, в концлагере “Освенцим”.