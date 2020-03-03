​В США скоро начнут испытания вакцины от коронавируса

Американские фармакологические компании могут приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в ближайшие шесть недель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер США Майк Пенс.

"Не исключено, что будет вакцина, которую направят на клинические испытания в течение следующих шести недель", - сказал он журналистам.

При этом, сославшись на экспертов, Пенс признал, что вакцина вряд ли будет доступна до конца этого года или начала следующего.

"Но что касается профилактических лекарств, дающих облегчение людям, соприкоснувшимся с коронавирусом, они могут быть доступны буквально этим летом или в начале осени", - добавил он.

По его словам, компании сформировали консорциум, чтобы обмениваться информацией и работать вместе.

По последним данным, в США зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, шесть человек скончались.