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В США скончался участник Уотергейтского скандала

В США скончался участник Уотергейтского скандала Бывший сотрудник ФБР США Гордон Лидди, который стал одной из центральных фигур Уотергейтского скандала, завершившегося отставкой президента США Ричарда Никсона в 1974 году, скончался в возрасте 90 лет
Другие страны
31 марта 2021 г. 08:35
В США скончался участник Уотергейтского скандала
Гордон Лидди

Бывший сотрудник ФБР США Гордон Лидди, который стал одной из центральных фигур Уотергейтского скандала, завершившегося отставкой президента США Ричарда Никсона в 1974 году, скончался в возрасте 90 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

Лидди помог спланировать в 1972 году взлом штаб-квартиры кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, которая располагалась в отеле "Уотергейт" в Вашингтоне. Тогда за четыре месяца до выборов полиция в гостинице задержала пятерых человек. Они монтировали прослушивающие устройства и производили фотосъемку документов в партийном штабе. Четверо были иммигрантами с Кубы. Пятым задержанным оказался бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Маккорд.

По словам Томаса Лидди, его отец скончался в доме своей дочери в штате Вирджиния. Он не указал причину смерти Лидди, который также был юристом, телеведущим и актером, однако подчеркнул, что она не связана с COVID-19.

Лидди был осужден за сговор, кражу со взломом и незаконное прослушивание телефонных разговоров в связи с его центральной ролью в Уотергейтском скандале. Он был приговорен к 20 годам тюремного заключения и штрафу в размере 40 тыс. долларов. Тем не менее Лидди провел в тюрьме лишь около 4,5 года после того, как 39-й президент США Джимми Картер смягчил приговор, подчеркнув, что это "в интересах справедливости и равноправия".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da “Uotergeyt” qalmaqalının iştirakçılarından biri vəfat edib

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