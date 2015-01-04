В США скончался первый сенатор афроамериканец

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Эдвард Брук - первый афроамериканец, избранный в сенат Конгресса США - скончался в субботу в возрасте 95 лет в своём доме в городе Корал-Гейблс (штат Флорида). Об этом сообщил его бывший помощник, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Брук был избран в сенат в 1966 году от штата Массачусетс. В то время афроамериканцы составляли лишь 2% населения этого штата. В должности сенатора Брук проработал 12 лет. До этого он был генеральным прокурором Массачусетса.

Известно, что после окончания Гражданской войны (1861-1865) в сенате работали двое афроамериканцев. Однако в то время сенаторы не избирались, а назначались законодательными собраниями штатов.

В сенате Брук примкнул к группе либеральных республиканцев, которые часто становились в оппозицию президенту Ричарду Никсону. Брук был противником войны во Вьетнаме, во время Уотергейтского скандала стал первым сенатором-республиканцем, призвавшим Никсона уйти в отставку.

В 1978 году Брук баллотировался на третий срок, но проиграл своему сопернику-демократу. После ухода из сената он стал заниматься адвокатской деятельностью. В 2002 году у бывшего политика был диагностирован рак груди.

За всю историю США на пост сенатора были избраны девять афроамериканцев, в их числе и нынешний президент США Барак Обама. После того, как в 2008 году Обама победил на выборах, Брук сказал, что "благодарен Богу" за то, что дожил до этого дня. В 2009 году Обама присутствовал на награждении Брука Золотой медалью Конгресса - высшей гражданской наградой США.