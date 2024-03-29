В США скончался обладатель "Оскара" Луис Госсетт-младший

Луис Госсетт - младший, первый темнокожий актер, получивший премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, умер в возрасте 87 лет.

Луис Госсетт - младший, первый темнокожий актер, получивший премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, умер в возрасте 87 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на племянника актера.

По его словам, актер умер вечером 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния. Причина смерти не сообщается.

Согласно агентству, Луис Госсетт - младший стал третьим темнокожим номинантом на премию "Оскар" в категории актеров второго плана в 1983 году и получил награду за роль в фильме "Офицер и джентльмен" (An Officer and a Gentleman, 1982). Госсетт - младший также стал обладателем премии "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в этой же картине.

AP сообщило, что актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей в течение нескольких лет после получения "Оскара" и прошел курс реабилитации. В 2010 году Госсетт - младший объявил, что у него обнаружен рак на ранней стадии. В 2020 году актер был госпитализирован с диагнозом COVID-19.