​В США скончался известный политик и актер Фред Томпсон

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Нэшвилле /штат Теннесси/ в воскресенье скончался известный политик, юрист, актер и радиоведущий Фред Далтон Томпсон.

Как передает Report, ему было 73 года, сообщила семья покойного.

Согласно заявлению близких, у Томпсона повторно возникла опухоль лимфатической ткани.

Томпсон был видным членом Республиканской партии и входил в состав сената Конгресса США от штата Теннесси с 1994 по 2003 год. В свое время входил в состав консультативного совета по вопросам международной безопасности при госдепартаменте США, являлся почетным членом Американского института предпринимательства, курируя вопросы безопасности и разведки.

Снимался в кино и в рекламе. Поклонникам остросюжетных фильмов знаком по ленте "Крепкий орешек 2" (Die Hard 2 - 1990). На телевидении известен в роли окружного судьи Манхэттена Артура Бранча в сериале "Закон и порядок" (Law & Order).

Родился в 19 августа 1942 года в Шеффилде (штат Алабама). Женат на Джери Кен Томпсон, брак (второй) заключен 29 июня 2002 года. У него двое детей.