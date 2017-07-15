В США скончалась первая женщина - лауреат "нобелевки по математике"

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Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют "Нобелевской премией для математиков".

Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за "выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей". Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.