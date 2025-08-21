В США штат Национальной разведки будет сокращен на 40%

О нас

21 августа 2025 г. 10:57
Штат Национальной разведки США будет сокращен на 40%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении ведомства со слов директора Тулси Габбард.

По ее словам, за последние 20 лет разведка стала "раздутой и неэффективной" структурой. Оптимизация ведомства поможет сосредоточиться на предоставлении объективных разведданных, а также сэкономить деньги американских налогоплательщиков и восстановить доверие народа.

Ожидается, что сокращения персонала позволят сэкономить около $700 млн в год.

Кроме того, в информационном бюллетене сообщается о сокращении ряда департаментов. Среди них — центр по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, центр по борьбе с иностранным вредоносным влиянием и центр интеграции разведданных о киберугрозах.

