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В США школьник принес на урок и взорвал самодельную бомбу

В США школьник принес на урок и взорвал самодельную бомбу По меньшей мере пять школьников и учитель пострадали в результате непреднамеренного подрыва самодельного взрывного устройства в классе в американском штате Мичиган.
Другие страны
9 марта 2021 г. 08:33
В США школьник принес на урок и взорвал самодельную бомбу

По меньшей мере пять школьников и учитель пострадали в результате непреднамеренного подрыва самодельного взрывного устройства в классе в американском штате Мичиган.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили с местной полиции.

Инцидент произошел в понедельник в населенном пункте Ньюэйго. Согласно предварительным результатам расследования, 16-летний школьник случайно взорвал принесенное в учебное заведение устройство, в результате чего он получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Еще по меньшей мере четыре ученика получили более легкие травмы и сами обратились в медицинское учреждение. Школа была эвакуирована.

"Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно взорвал сделанное дома взрывное устройство, которое он принес в школу. Устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям самого 16-летнего и еще четырех одноклассников", - говорится в сообщении западного полицейского округа Мичигана в Twitter.

Ведется дальнейшее расследование произошедшего, в том числе правоохранительные органы выясняют состав взорвавшегося вещества.

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